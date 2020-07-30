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Следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации за получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро,  чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы в качестве «отката».

29 июля 2020 должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в размере 800 долларов США. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Западного региона Украины. Оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований Черновицкой области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и оперативное подразделение Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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