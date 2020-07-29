Российских наемников из частной военной компании Вагнера, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне выборов президента, нашли на сайте «Миротворец», на котором размещены лица, причастные к преступлениям против национальной безопасности Украины, сообщает УНИАН.

Большинство задержанных указаны как «внештатные сотрудники ГРУ РФ из ЧВК Вагнера и незаконных вооруженных формирований. Некоторые указаны как сотрудники «правоохранительных органов» так называемой «ДНР».

На сайте указана их дата и место рождения. Часть анкет была добавлена под хештегом #Vagner_Sud днем 29 июля, сразу после того, как стали известны имена задержанных в Беларуси бойцов.

Некоторые присутствовали на сайте и до публикации личных данных этих людей в СМИ Беларуси.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевиков частной военной компании Вагнера.