Министерство здравоохранения изменит показатели, по которым страны будут распределяться на «зеленые» и «красные» зоны.

Об этом на брифинге 29 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Мы меняем показатели, если сейчас мы измеряем количество активных больных в тех или иных странах, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых будет соответственно отнесена страна в красную или зеленую зоны. Это показатель, если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины, а второй показатель, если процент в той или иной стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями будет более 30% «, - сказал Степанов.

Он добавил, что перечень стран с определением, к какой зоне они относятся по показателям заболеваемости COVID-19 будет обновляться один раз в неделю.

Степанов призвал граждан, планирующих поездки в другие страны, учитывать эту информацию.

Напомним, Министерство здравоохранения увеличило порог активных больных до 55 на 100 тыс. населения. Согласно превышению этого показателя в той или иной стране, она относилась к «красной» зоне.