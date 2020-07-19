Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 19 июля.

«После того, как был увеличен порог с 40 на 100 тыс. населения активных больных до 55 (на 100 тыс. населения — ред.), в перечень стран «зеленой зоны» добавили еще 9 стран. Это Албания, Болгария, Румыния, Сербия, Чехия, Египет и другие страны», — сказал Степанов.

Также министр не назвал Гвинею-Бисау, Бангладеш и Суринам. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Он напомнил, что после увеличения порога украинцы, которые возвращаются из этих стран, не нуждаются в прохождении двухнедельной изоляции.

Отметим, что страны делятся на 2 зоны — согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. К «красной зоне» относятся государства, у которых количество активных случаев COVID-19 составляет более 55 на 100 тысяч населения, а к «зеленой зоне» — те, у которых меньше, чем 55 активных случаев на 100 тыс. населения.