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Министерство здравоохранения увеличило порог активных больных до 55 на 100 тыс. населения и опубликовало список стран «зеленой зоны», в который попали еще 9 стран.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 19 июля.

«После того, как был увеличен порог с 40 на 100 тыс. населения активных больных до 55 (на 100 тыс. населения — ред.), в перечень стран «зеленой зоны» добавили еще 9 стран. Это Албания, Болгария, Румыния, Сербия, Чехия, Египет и другие страны», — сказал Степанов.

Также министр не назвал Гвинею-Бисау, Бангладеш и Суринам. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Он напомнил, что после увеличения порога украинцы, которые возвращаются из этих стран, не нуждаются в прохождении двухнедельной изоляции.

Отметим, что страны делятся на 2 зоны — согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. К «красной зоне» относятся государства, у которых количество активных случаев COVID-19 составляет более 55 на 100 тысяч населения, а к «зеленой зоне» — те, у которых меньше, чем 55 активных случаев на 100 тыс. населения.

﻿Подчеркиваем, въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, а покупка билета на рейс не дает разрешения на пересечение границы.

Право на въезд в страны-члены ЕС имеют лишь отдельные категории людей:

те, кто путешествует с целью обучения;

граждане, путешествующие по территории ЕС транзитом;

моряки, которые направляются на корабль;

медики и исследователи;

сезонные работники и студенты;

высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

По-прежнему, разрешение на въезд сохраняется для членов семей граждан ЕС, тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.

Перед планированием поездки в МИД призывают украинцев внимательно ознакомиться с условиями въезда в страны назначения.
ForUm

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