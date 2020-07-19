Министерство здравоохранения увеличило порог активных больных до 55 на 100 тыс. населения и опубликовало список стран «зеленой зоны», в который попали еще 9 стран.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 19 июля.
«После того, как был увеличен порог с 40 на 100 тыс. населения активных больных до 55 (на 100 тыс. населения — ред.), в перечень стран «зеленой зоны» добавили еще 9 стран. Это Албания, Болгария, Румыния, Сербия, Чехия, Египет и другие страны», — сказал Степанов.
Также министр не назвал Гвинею-Бисау, Бангладеш и Суринам. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.
Он напомнил, что после увеличения порога украинцы, которые возвращаются из этих стран, не нуждаются в прохождении двухнедельной изоляции.
Отметим, что страны делятся на 2 зоны — согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. К «красной зоне» относятся государства, у которых количество активных случаев COVID-19 составляет более 55 на 100 тысяч населения, а к «зеленой зоне» — те, у которых меньше, чем 55 активных случаев на 100 тыс. населения.
Подчеркиваем, въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, а покупка билета на рейс не дает разрешения на пересечение границы.
Право на въезд в страны-члены ЕС имеют лишь отдельные категории людей:
те, кто путешествует с целью обучения;
граждане, путешествующие по территории ЕС транзитом;
моряки, которые направляются на корабль;
медики и исследователи;
сезонные работники и студенты;
высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.
По-прежнему, разрешение на въезд сохраняется для членов семей граждан ЕС, тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.
Перед планированием поездки в МИД призывают украинцев внимательно ознакомиться с условиями въезда в страны назначения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время