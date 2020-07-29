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Во время проведения комплекса профилактических мероприятий «Перевозчик» инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили автобус Renault в переулке Рынковом.

Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался.

Инспекторы отстранили водителя от управления, составили на него протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.9 ст.133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра ) КоАП.
ForUm

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