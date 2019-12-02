В Житомирской области у водителя снегоуборочной машины, имевшего признаки алкогольного опьянения, изъяли водительские права, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«1 декабря, около 22:00, на 190 километре автомобильной дороги «Житомир - Могилев-Подольский» за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили снегоуборочный автомобиль КрАЗ. Во время общения с водителем обнаружено у последнего признаки алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В присутствии свидетелей мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Как следствие, на водителя патрульные полицейские оформили протокол по статье 130 КУоАП и изъяли водительское удостоверение.