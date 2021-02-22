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Спасатели подняли из реки Десна на Черниговщине грузовой автомобиль с погибшим водителем, сообщает ГосЧС.

21 февраля на автомобильной дороге М-01 «Киев-Чернигов-Новые Яриловичи» возле села Шестовица  Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в реку Десна и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб.

Спасатели расчистили берег реки, водолазы ГосЧС обследовали затонувшее транспортное средство и закрепили тросы, и с помощью автокрана и автомобиля «КрАЗ» грузовик с погибшим водителем изъяли из воды.  
ForUm

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