Спасатели подняли из реки Десна на Черниговщине грузовой автомобиль с погибшим водителем, сообщает ГосЧС.

21 февраля на автомобильной дороге М-01 «Киев-Чернигов-Новые Яриловичи» возле села Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в реку Десна и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб.

Спасатели расчистили берег реки, водолазы ГосЧС обследовали затонувшее транспортное средство и закрепили тросы, и с помощью автокрана и автомобиля «КрАЗ» грузовик с погибшим водителем изъяли из воды.