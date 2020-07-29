По состоянию на утро 29 июля в мире зафиксировано 16 893 532 случаев коронавируса, из них 663 476 летальные, 10 456 398 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За частности за ночь было зарегистрировано 9 739 новых случаев, из них более 7 тысяч в Мексике и более тысячи в Боливии.

Также за новые сутки погибли 995 человек, наибольшее их количество приходится на Мексику — 854.

В США на сегодня зарегистрировано 4 498 343 случая, в Бразилии 2 484 649, а в Индии 1 532 135.