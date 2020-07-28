также в разделеСтолица
В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус 12
Киевсовет откроет свой двор для парковки авто в выходные и праздники 12
Киевсовет сделал шаг к возвращению Протасова Яра в собственность общины 13
Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях 57
Еще 110 жителей Киева заболели коронавирусом 21
Три района Киева остались без света 41
В Киеве двое парней угнали маршрутку и катались на ней по городу 21
В КПИ коронавирусом заразились 52 человека 27
Прокурором Киева стал люстрированный экс-советник Ермака 29
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 70 человек 15
На столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме 55
Как Кличко устроил рейд по ночному Киеву 48
В общежитии киевского вуза зафиксировали вспышку коронавируса 16
В Киеве за сутки коронавирусом заразились почти 100 человек 12
После стрельбы в Киеве пострадали двое иностранных студентов 42
В Киеве сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом 53
Кличко анонсировал капремонт части Большой окружной 17
Кличко: В Киеве 800 км ливневой канализации, которую не ремонтировали десятилетиями 27

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Литвинский - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера.

Во время общественного обсуждения, которое проходило на сайте КГГА, 94% поддержали идею такого переименования. Всего к голосованию присоединились 659 человек.

Также Киевсовет присвоил имя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Наименование в честь выдающегося украинского писателя поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании.

Олесь Бердник - выдающийся писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор. Член-основатель Украинской Хельсинской группы (УХХ), политзаключенный советских лагерей. Руководитель гуманистического объединения «Украинская духовная республика».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
18
Теги