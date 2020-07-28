Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Литвинский - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера.

Во время общественного обсуждения, которое проходило на сайте КГГА, 94% поддержали идею такого переименования. Всего к голосованию присоединились 659 человек.

Также Киевсовет присвоил имя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Наименование в честь выдающегося украинского писателя поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании.

Олесь Бердник - выдающийся писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор. Член-основатель Украинской Хельсинской группы (УХХ), политзаключенный советских лагерей. Руководитель гуманистического объединения «Украинская духовная республика».