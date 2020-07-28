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Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к «зеленой» и «красной» зоне.

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года доступна на сайте Министерства здравоохранения, сообщает Укринформ.

Так, согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом, Украина отнесена к странам «красной» зоны.

В то же время в списке стран «красной» зоны оказалась Албания, в которой зафиксировано 67,52 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, Болгария - 68,14, Сербия - 104,74.

В «зеленой зоне» - популярные туристические направления Турция и Египет. А также Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

В то же время по состоянию на 27 июля нет данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в Великобритании, Швеции и Испании.

Для лиц, прибывающих из стран «красной» зоны, обязательна 14-дневная обсервациям или самоизоляция и регистрация в приложении «Дій вдома».

По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.

Перечень лабораторий, которые имеют право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома», доступен на сайте Центра общественного здоровья.

Напомним, по состоянию на 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, за последние сутки – 919.
ForUm

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