также в разделеПолитика
Саакашвили предложил вынести на референдум вопрос ликвидации КСУ 18
СМИ назвали причину ухода Кучмы из ТКГ 43
НАПК перечислило политпартиям 35 миллионов 11
Саакашвили предлагает сократить количество судов с 764 до 200 39
У Путина назвали условия возврата россиян в СЦКК 78
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка 15
Медведчук: Украинское животноводство на грани коллапса 37
Резников: Режим полной «тишины» не запрещает отвечать на провокации 11
Молчанов: Медведчук постоянно говорит об эволюции обещаний Зеленского, показывающая просто бездействие власти 19
Украина, Польша и Литва учредили «Люблинский треугольник» 30
Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов 18
Кучма ушел из ТКГ 59
Почти сотня нардепов требуют уволить Степанова 46
Политолог объяснил, что означают проявления экстремизма в адрес ОПЗЖ и Виктора Медведчука 76
Оппонентка Лукашенко со второй попытки ответила, чей Крым 68
Порошенко: У Зеленского работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви 114
Нового посла США в Украине могут назначить до ноября 21
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске 40

Отдельное Министерство аграрной политики появится не раньше сентября, когда начнет работу Верховная Рада, кандидатур на должность министра пока нет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«Кандидатур (на должность министра агрополитики. - Ред.) нет. Министерство появится. Когда? Это решение должно быть привязано и к кандидатуре, и к решению Верховной Рады. Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, то очевидно, мы разделение министерств делать не будем», - сказал Шмыгаль.

В то же время он отметил, что решение о выделении Минагрополитики является принципиальным и его создание - только вопрос времени. «Решение принципиальное о том, что агросфера должна иметь свое министерств, оно существует, принято. Поэтому вопрос во времени, в людях, в качествах», - отметил премьер-министр.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Кабинет Министров Украины принял решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Впоследствии появилась информация о возможности отделения Министерства аграрной политики от Минэкономики после завершения земельной реформы.

В начале июля 2020 года президент Владимир Зеленский сказал, что рассчитывает, что в Украине максимум в сентябре появится «аграрное» министерство и будет назначен министр.

Сейчас министром экономики, торговли и сельского хозяйства является Игорь Петрашко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
13
Теги