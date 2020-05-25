В Украине снова может появиться отдельное аграрное министерство, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Есть несколько идей. Первое – это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами, - сказал он.

Кроме того, премьер отметил, что будет осуществленное усиление промышленного блока. «Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации», - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что данные решения необходимо принимать как можно скорее е из-за острой необходимости.

«Как это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вицепремьера, назначить сильного покровителя в Министерстве экономики, или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и оборонного заказа. Продолжается дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации», - заявил премьер-министр.

Министерство аграрной политики ликвидировали в сентябре 2019 года.