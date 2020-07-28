Последний раз массовый набор судей в Украине состоялся в 2013 году. Если не считать нескольких назначений 2015 года, за минувшие шесть лет ни один новый специалист судьей не стал.



Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов.

Судья, в частности, объяснил, почему в Украине дела рассматриваются так долго. «К сожалению, дело не только в отсутствии нормативов. Так случилось, что последний массовый набор судей состоялся в декабре 2013 года. За более чем шесть лет ни один новый специалист судьей не стал, было лишь несколько назначений в 2015 году. В текущем году появились указы президента о назначении на должности судей – это около семидесяти человек. Присяги они еще не давали, соответственно осуществлять правосудие и рассматривать дела еще не могут», - сообщил Львов.

Заместитель председателя ВС напомнил, что в прошлом году была ликвидирована Высшая квалификационная комиссия судей – это орган решает, может ли лицо, прошедшее обучение, занять должность судьи.

«Было предложение (даже иностранцы просили) оставить старую квалификационную комиссию, пока не заработает новая. Однако законодатель определил иначе – действующую немедленно ликвидировать и создавать новую ВККС. Прошло девять месяцев, уже нет старой и еще нет новой, и даже пока что нет закона, на каких принципах будет создаваться новая ВККС... За это время еще часть судей уволились со своих должностей. Кто - то - вследствие привлечения к ответственности, и достаточно значительная часть - просто по собственному желанию. Должности освобождаются и не заполняются», - подытожил Львов.