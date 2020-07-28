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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телеканал «Прямой» к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщается на сайте суда, суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, истец просит суд признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 9 января 2020 года, которым была назначена внеплановая выездная проверка телеканала «Прямой».
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