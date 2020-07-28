Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс основывают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между странами – «Люблинский треугольник».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, новый трехсторонний формат основывается на традициях и исторических связях трех стран, уходящих в глубины многих столетий. Он является важным механизмом укрепления Центральной Европы и способствует европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Соответствующую совместную декларацию министры приняли 28 июня во Люблин, Польша.

Министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнеров.

Они также будут организовывать консультации на уровне руководства МИД свои страны и создадут в министерствах должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках «Люблинского треугольника».