Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 110 жителей Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет и 2 девочки – 11 и 15 лет. 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет и четверо мальчиков от 2 до 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Соломенском районе – 45. В Оболонском и Днепровском – по 14, в Дарницком - 12 случаев», - сообщил мэр.