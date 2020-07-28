Лисичанская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту осквернения памятного мемориала лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении Лисичанска в июля 2014 года военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В рамках уголовного производства в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица (лиц), совершивших противоправные действия в отношении мемориального комплекса.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.