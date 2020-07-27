НАБУ и САП разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир, непригодных для проживания. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Речь идет о:

бенефициаре ООО;

начальнике финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

начальнике управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

директоре ООО-победителя конкурса;

адвокате, представителе директора ООО.

К реализации преступления они также привлекли заместителя начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии. Однако, как выяснило следствие, в состав группы это лицо не входило.

По данным следствия, госбюджетом Украины на 2017 год предусматривалось направление более 85,94 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих НГУ. Узнав об этом, у бенефициарного владельца ряда юридических лиц возник преступный замысел по завладению средствами Нацгвардии. К его реализации он привлек должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании.

Действуя в рамках преступной группы, указанные лица во время процедуры закупки жилья определили необходимость закупки максимального количества квартир на территории Киевской области, где находились квартиры ООО.

После этого участники группы обеспечили участие ООО в конкурсе по приобретению жилья, создав ложное представление членов конкурсной комиссии, не привлеченных к совершению преступления, о соответствии заявленных квартир условиям конкурса. Так, в документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания.

После победы ООО в конкурсе НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно. На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счет ООО НГУ перечислила более 17,3 млн грн бюджетных средств. Указанная сумма, согласно выводам экспертиз, составляет размер причиненного госбюджету ущерба.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2020 после передачи материалов производства от Национальной полиции по подследственности. На тот момент следственные органы определили роли только части участников схемы.

Детективы НАБУ и САП, собрав дополнительные доказательства, расширили круг участников, установив, что преступление совершено группой, организатором которой является владелец частных компаний. В состав этой группы также вошел начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии.

20-21 июля 2020 этим двум лицам сообщено о подозрении. Однако, поскольку их местонахождение не установлено, о статусе подозреваемых извещены в порядке ст.135, ст. 278 УПК Украины. 24 июля 2020 они объявлены в розыск. Материалы по ним выделено в отдельное уголовное производство.

Остальным участникам схемы в течение 21-23 июля 2020 сообщено об изменении подозрений в связи с тем, что они действовали организованной группой. 24 июля 2020 им сообщили о завершении расследования и открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

Также 24 июля завершено расследование в отношении еще одного человека - заместителя начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии, - которого задействовали к совершению преступления, однако который не входила в состав группы.