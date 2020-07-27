также в разделеПроисшествия
В Николаеве полицейский сломал челюсть задержанному, ему грозит до 8 лет 8
На Риненщине военный убил сослуживца 10
В Харькове погибли 4 работника водоканала 75
Штаб ООС: Боевики несколько раз нарушили режим полного прекращения огня 29
В больнице умер избитый в Запорожье боец «Азова» 45
С начала месяца утонули более 200 украинцев 14
На Луганщине сгорело 40 гектаров пшеницы 10
В Харькове взорвалась граната 26
В Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного Мусу Сулейманова 101
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся с места ДТП 10
В результате взрыва погиб работник райсовета Черниговской области 30
С начала месяца на воде погибли более 180 человек 12
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения 24
В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибший 20
В Каменец-Подольском произошло ДТП со «скорой» 13
В Полтавской области вторые сутки ищут преступника с гранатой 20
В Украине за сутки – почти тысяча новых случаев COVID-19 48
Под Киевом расстреляли бизнесмена Плекана 73

27 июля около 13:00 в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках, сообщили ForUm’у  в ГосЧС Закарпатья.

В результате в селе Скотарское Воловецкого района река Веча уничтожила 1 и повредила 3 мостика, подтопила одно домохозяйство. Также из-за перелива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги. Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.

В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства.

В селе Розтока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднен подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

Помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста села Пилипец.

В настоящее время последствия непогоды уточняются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
12
Теги