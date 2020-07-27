27 июля около 13:00 в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках, сообщили ForUm’у в ГосЧС Закарпатья.
В результате в селе Скотарское Воловецкого района река Веча уничтожила 1 и повредила 3 мостика, подтопила одно домохозяйство. Также из-за перелива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги. Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.
В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства.
В селе Розтока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднен подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.
Помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста села Пилипец.
В настоящее время последствия непогоды уточняются.
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