Запрета на открытие ответного огня ВСУ оккупантам нет, однако в случае нарушения режима тишины украинские военные могут получить дисциплинарное взыскание. Об этом сказал на брифинге 27 июля командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает Укринформ.

«Запрета на открытие ответного огня нет. Побратимы могут это подтвердить», - сказал он.

По его словам, контролировать процесс прекращения огня будут командиры подразделений и украинская сторона СЦКК. Общий контроль будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о запрете на аэроразведку, Кравченко заверил, «что ситуация под контролем, есть, была и будет. Чтобы вести разведку, не обязательно пересекать линию разграничения», сказал он.

Касательно дисциплинарного наказания военных за нарушение режима тишины Кравченко отметил, что наказание будет в рамках устава. Каждый случай будет рассматриваться конкретно по каждому военнослужащему. «Если будут такие нарушения, хотя я не думаю, что они будут. Никто никого, поверьте, расстреливать не будет», - сказал Кравченко. Он добавил, что речь идет о дисциплинарном взыскании.

По словам командующего ОС, выполнение компонента безопасности, по оценкам участников минского процесса, открывает путь к политическому урегулированию.

«Очевидно, решение международного вооруженного конфликта невозможно сугубо военными средствами - необходимо сочетание военных и политико-дипломатических инструментов», - отметил командующий ОС.

Он подчеркнул, что, обеспечивая выполнение политических договоренностей, Вооруженные силы Украины дают возможность политикам достичь подвижек в мирном процессе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020.

Боевики несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.