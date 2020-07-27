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Пророссийские боевики несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начался с полуночи 27 июля. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, передают «Новости Донбасса».

«К сожалению, со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-йб отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — сказал Кравченко во время брифинга.

По его словам, потерь с украинской стороны нет. «Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес», — подчеркнул командующий ООС.

Также он сообщил, что около 9:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три мины ПОМ.

Кравченко подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается под контролем.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020.
ForUm

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