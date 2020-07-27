Подразделения украинской армии будут открывать ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга в Часовом Яре Донецкой области сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает hromadske.

«Запрета на открытие ответного огня нет. Контролировать будут командиры. А общий контроль будет осуществлять миссия ОБСЕ. Если будет угроза — есть, комбат на месте, командир роты, командир отделения. Они будут принимать решение на открытие огня», — сказал он.

На уточняющий вопрос, нет ли в этом противоречия с тем, о чем шла речь в отчете ОБСЕ (миссия сообщала, что открывать огонь можно будет только в ответ на наступательную операцию противника), командующий ответил, что в этом нет противоречия, и что любой огонь, который представляет угрозу жизни и здоровью украинских военных будет трактоваться как наступательная операция.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020.

Боевики несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.