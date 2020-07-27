Министерство энергетики планирует рассмотреть возможность строительства в Украине завода по производству водорода. Об этом сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец, передает УНИАН.

«Я, например, сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству водорода, который на сегодня является трендом и может быть очень хорошим проектом, чтобы экспортировать в Европу. Этот вопрос сегодня также прорабатывается в министерстве», - сказала Буславец.

Водородная стратегия составляет неотъемлемую часть Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года.

Для ее воплощения ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн ежегодно и в конце отказаться от ископаемых источников топлива.

Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

Общий объем инвестиций в восстанавливаемый водород в Европе к 2050 году может составить от 180 до 470 млрд евро.

По подсчетам аналитиков, водород может удовлетворять до 24% мировой потребности в энергоресурсах к 2050 году, а объем денежного обращения на глобальном рынке водородной энергетики составит в перспективе до 630 млрд евро.