В Польше будут созданы пять водородных долин, одна из которых - у границы с Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Польское радио».

«Мы хотим создать пять водородных долин, которые станут главным узлами цепи водородной экономики. Это амбициозный план, но мы должны – и ставим высокие планки, поскольку водород может стать топливом будущего», - сказал польский премьер.

По словам главы польского правительства, благодаря созданию водородных долин Польша повысит свою конкурентоспособность по части добычи альтернативных видов топлива.

Он также объявил, что одна из пяти водородных долин будет создана в Подкарпатском воеводстве, которое граничит с Украиной.