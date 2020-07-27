Цена на электроэнергию для населения пока повышаться не будет, однако цена на газ будет формироваться рынком, следовательно, она может измениться. Об этом заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец, сообщает УНИАН.

«Относительно тарифов на электроэнергию. Вы знаете, что у нас зафиксированный тариф только для населения, и пока он остается неизменным», - сказала она.

«Что касается газа, у нас полностью либерализованный рынок. Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время. Это рыночное формирование цены», - добавила Буславец.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.