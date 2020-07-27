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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит Россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут перейти в «активную фазу боевых действий». Он утверждает, что российские штабы и мобилизационная база на полуострове находятся в подготовленном состоянии.

Об этом Кривонос сказал Крым.Реалии, комментируя возможность атаки России против Украины.

«Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что – начало агрессии», – отметил представитель СНБО.

При этом он заверил, что Украина готова к любым угрозам.

«Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию», – сказал Кривонос.

Однако, по его словам, в Украине должны четко понимать, что в случае агрессии, рассчитывать следует преимущественно на свои силы.

«Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники – мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России», – отметил Кривонос.

Напомним, 17 июля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.

 Отмечается, что это мероприятие спланировано с целью оценки «способности армии РФ обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что Украина проведет военные учения в ответ на российские учения «Кавказ-2020». 

 
ForUm

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