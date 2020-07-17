Министр обороны Андрей Таран заявляет, что Украина проведет военные учения в ответ на российские учения «Кавказ-2020». Как передает УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.



«Одновременно с учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям «Кавказ-2020» руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в это же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений,» Объединенные усилия-2020», - сообщил Таран.

В рамках этих учений, рассказал он, планируется проверить способность Генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. Планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО. «Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами, с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и воинскими частями Сухопутных войск, а также других воинских формирований на наших полигонах, расположенных на юге Украины», - рассказал Таран.

Он отметил, что украинская сторона ожидает, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях. «В настоящее время нами пока разрабатывается план. После утверждения этого плана и замысла проведения учения... я смогу уже что-то сообщить более конкретное. Но этот асимметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность Вооруженных сил Украины дать достойный отпор любым попыткам со стороны Российской Федерации обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия», - считает министр.

Вместе с тем он подчеркнул: «Мы не замечаем в настоящее время реальной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации к вооруженному наступлению в период проведения учений «Кавказ-2020».

