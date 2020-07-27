Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила о 61 новом случае коронавируса за минувшие сутки, что является самым высоким показателем в стране с 14 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на CNA.

«Китай заявил в воскресенье о 61 новом случае COVID-19, что является самым высоким показателем с апреля», - говорится в сообщении.

Только 14 апреля в стране было зарегистрировано больше случаев (89).

Отмечается, что 41 случай из 61 был обнаружен в западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Еще 14 случаев заболевания коронавирусом были подтверждены в северной провинции Ляонин.

Также два случая были зарегистрированы в провинции Цзилинь, у границы с Северной Кореей. По данным комиссии, четыре случая считаются импортированными.

По состоянию на утро 27 июля в мире в целом подтверждено 16421952 случаев заражений COVID-19, из которых 652 308 - летальные. 10052482 человека уже успели вылечиться.