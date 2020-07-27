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В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT.

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России.

«Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого», - отметил он.

Ранее обсуждали возможность запрета регулярных авиарейсов из России в США, речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.

 
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