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Посол Украины в США Владимир Ельченко говорит, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в стране. Сейчас работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита.

Об этом посол рассказал в интервью РБК-Украина.

Речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов. В США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть Зеленский.

«Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора», - сказал он.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

«У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации». - добавил он.

 
ForUm

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