По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировали 16 199 931 миллион случаев заболевания COVID-19, из них 647 910 - летальных. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), сообщает УНИАН.



При этом, согласно статистике, немного 9 359 821 миллион человек побороли болезнь и выздоровели. Только за последние сутки в мире выявлено более 200 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За сутки умерли 4 084 человека.

Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте.

