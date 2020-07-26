За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 920 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 310 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 26 июля.

Суточный показатель заболеваемости немного снизился, но остается на высоком уровне: днем ранее заболели 1106 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 64 849 человек, из них 35 807 выздоровели, летальных исходов — 1605.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Напомним, в Киеве сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом.