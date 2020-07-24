23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение, говорится в сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Новотошковского российско-оккупационные войска использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров. А вблизи Причепиловки и Орехово противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии ВСУ задействовали дежурные огневые средства. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции у Старогнатовки враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.