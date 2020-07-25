Facebook и Twitter удалили аккаунты влиятельных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару согласно постановлению Верховного суда страны. Речь идет о возможном распространении дезинформации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд постановил удалить 16 аккаунтов в Facebook и 12 в Twitter в рамках расследования относительно возможного распространения дезинформации сторонниками Болсонару.

Среди владельцев удаленных аккаунтов - Роберто Джефферсон, экс-конгрессмен и президент консервативной партии PTB, а также бизнесмены Лучано Ханг, Эдгар Корона и Оскар Фахури и активистка Сара Джиромини, широко известная как Сара Винтер.

Предполагается, что постановление суда должно помешать использованию учетных записей «как средств осуществления возможного преступного поведения».

В Facebook сообщили, что «уважают судебную систему и выполняют действующие законные предписания». В заявлении Twitter говорится: «Twitter действовал строго в соответствии с правовыми нормами, связанными с расследованием Верховного суда».

В партии PTB заявили, что решение суда препятствует Роберто Джефферсону реализовать его "право на свободу слова и мнений в социальных сетях».

Активистка Винтер заявила, что будет жаловаться в «международные правозащитные организации за серьезное нарушение свободы слова».

Сам Болсонару ранее высказался против расследования, назвав это серьезной угрозой свободе слова.

Отметим, президент Бразилии известен своей критикой карантина и ограничений, связанных с пандемией. Через суд его пытались заставить носить маску в общественных местах, но решение он обжаловал.

Напомним, временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес рассказала, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.