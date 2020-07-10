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Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес рассказала, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. б этом она сообщила в Twitter.

«Я в порядке, буду работать из своей изоляции», — написала Аньес.

Временно исполняющей обязанности президента Боливии 53 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражению коронавирусом подвержены как молодые, так и пожилые люди, однако у лиц старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, болезнь может принять тяжелую форму, сообщает Укринформ.

За несколько дней до этого положительный результат показал тест на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару. До подтверждения диагноза он сообщал, что наблюдает у себя симптомы COVID-19: высокую температуру и слабость. Рентген показал, что легкие Болсонару не поражены. На начальных этапах пандемии президент Бразилии отрицал опасность инфекции и отказывался вводить связанные с ней ограничения. 

Напомним: в Боливии вирус обнаружили у 42,9 тыс. человек, при этом скончались от COVID-19 1,5 тыс. человек. Всего в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек.
ForUm

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