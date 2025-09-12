27 років ув’язнення чекають на 70-річного екс-президента

Верховний суд Бразилії визнав колишнього президента Жаїра Болсонару винним у підготовці державного перевороту в 2022 році та засудив його до 27 років і 3 місяців ув’язнення, повідомляє CNN.

Четверо з п’яти суддів колегії Верховного суду проголосували за визнання Болсонару винним за усіма п’ятьма пунктами обвинувачення:

- підготовка державного перевороту;

- участь у збройній злочинній організації;

- спроба насильницького скасування демократичного ладу Бразилії;

- вчинення насильницьких дій проти державних установ;

- пошкодження державного майна під час штурму урядових будівель його прихильниками 8 січня 2023 року.

За твердженням прокурорів, план перевороту включав потенційне використання вибухівки, військової зброї або отрути для ліквідації президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, його віце-президента Жералдо Алкміна та судді Верховного суду Александре де Мораеса.

Вирок Болсонару став знаковим випадком у сучасній історії Бразилії та демонструє рішучість судової системи у захисті демократії та верховенства права. 70-річний Болсонару та інші підсудні заперечують провину. Адвокати мають право подати апеляцію на вирок.

Довідка: екс-президента звинувачували у спробі державного перевороту, насильницькому скасуванні демократії та верховенства права, а також у створенні злочинної організації. Федеральна поліція Бразилії надала Верховному суду 884-сторінковий звіт, у якому викладено докази безпосередньої участі Болсонару у підготовці перевороту з метою скасування результатів виборів 2022 року, які він програв.

