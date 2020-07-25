Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что власти страны допустили ошибки в борьбе с коронавирусом.
Об этом он сказал в интервью ВВС.
По словам Джонсона, власти в первые недели и месяцы не осознавали всю опасность нового вируса.
«Единственное, чего мы, вероятно, не увидели в начале, — это масштаб передачи вируса от человека к человеку в бессимптомной форме», — отметил он.
Британский премьер особо выделил необходимость «извлечь уроки» из действий властей на ранней стадии распространения инфекции.
Некоторые вещи могли быть «сделаны иначе», отметил Джонсон.
В Британии коронавирус выявили почти у 300 000 человек, более 45 000 больных скончались, что является наивысшим показателем среди европейских стран.
Критики обвиняют британские власти в запоздалом решении о введении карантина.
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