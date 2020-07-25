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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что власти страны допустили ошибки в борьбе с коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

По словам Джонсона, власти в первые недели и месяцы не осознавали всю опасность нового вируса.

«Единственное, чего мы, вероятно, не увидели в начале, — это масштаб передачи вируса от человека к человеку в бессимптомной форме», — отметил он.

Британский премьер особо выделил необходимость «извлечь уроки» из действий властей на ранней стадии распространения инфекции.

Некоторые вещи могли быть «сделаны иначе», отметил Джонсон.

В Британии коронавирус выявили почти у 300 000 человек, более 45 000 больных скончались, что является наивысшим показателем среди европейских стран.

Критики обвиняют британские власти в запоздалом решении о введении карантина.
ForUm

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