В Германии всем людям, прилетающим из стран с опасной эпидситуацией, будут делать тесты на коронавирус прямо в аэропортах. Об этом договорились министры здравоохранения федеральных земель ФРГ в субботу, 25 июля.

Проводить тестирование будут бесплатно, но пока неизвестно, когда именно система (она также будет действовать в морских портах) начнет работать - еще надо обустроить пункты сбора анализов.

При этом для путешественников из других стран ЕС будет возможность сделать бесплатно тест в течение 72 часов после возвращения, «но не в аэропортах, а в медицинских учреждениях и лабораториях», говорит сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи.

«Текущие показатели заражения еще раз показывают, что мы все еще находимся в середине пандемии. А рост объема путешествий увеличивает риск того, что больше инфицированных будут возвращаться в Германию», - зааявил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Наконец, все возвращается в Германию из отпусков в "опасных странах" должны будут заполнять специальные карточки с личной информацией, но проверять их будут выборочно.