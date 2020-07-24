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После того, как стало известно о попытке поджога дома известного активиста Виталия Шабунина, в СМИ и соцсетях зазвучали призывы к мести. При этом сторонники главы «Центра противодействия коррупции» уже говорят не только о расследовании и наказании виновных по закону, но и о физической расправе над судьями. Именно их винят в произошедшем.

В частности, в материале, который вышел на сайте Компромат отмечается, что вопрос «кто виноват» очевиден. По мнению автора, достаточно вспомнить «кому выгодно».

«Это - украинская судебная система, привыкшая к полной безнаказанности и не терпящая критики. В последнее время Виталий Шабунин изо всех сил борется за очищение отечественных судов от коррупционеров. Все его последние акции были посвящены именно этой теме. Кроме того, Виталий Шабунин активно комментировал обыски в Киевском окружном админсуде, требуя наказать продажных судей. Нет ни малейших сомнений в том, что именно судьи и решили сжечь дом своего главного врага. Они, а не кто-либо другой, наняли людей, которые бросили взрывчатку и едва не убили активиста и его семью. Именно на продажных судей и должен быть направлен гнев украинского общества», - отмечается в материале.

Сторонники Шабунина напомнили поступок одесского активиста Анатолия Мазура, который в 2018 году, вооружившись топором, порубал 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева.

«Таким образом он отомстил судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова. Можно не сомневаться, что этот день в том суде запомнили надолго», - отмечается в материале.

Последовать примеру Мазура сторонники Виталия Шабунина и призывают единомышленников.

«Топор, а если понадобиться, то и что-то посерьезнее – гражданское общество должно быть готово защищать себя любыми средствами. Люди, поджигающие дом борца с коррупцией, не заслуживают на снисхождение. Берите хорошее настроение, кофе и кое-что покрепче – встретимся под судом!», - призывают в статье.

Напомним, о том, что кто-то пытался поджечь дом Виталия Шабунина, стало известно в четверг утром.  Как сообщил сам активист, соседка ночью услышала взрыв и увидела, как произошло возгорание возле входной двери. Только чудом никто не пострадал. По словам Шабунина, его с детьми и женой не было дома, а родители успели выбежать.

Антикоррупционер уверен, что дом подожгли. Он уже обвинил власти в неспособности защитить общественных деятелей.

Полиция в настоящее время проводит расследование произошедшего.
ForUm

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