Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований разоблачили и сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Черкасской области. Следствием установлено, что правоохранитель в течение июня-июля 2020 незаконно покупал, хранил и сбывал особо опасные наркотические средства, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следователи ГБР задокументировали факт продажи наркотиков. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.