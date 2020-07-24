В субботу, 25 июля, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, однако в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными.

Температура воздуха на выходных ожидается высокой: в течение дня + 25 + 30 градусов, на юге + 27 + 33 градуса. В воскресенье на Западе станет свежее.

В Киеве в субботу – без существенных осадков, однако вечером и уже в воскресенье - вероятный дождь с грозой. Температура воздуха позволит брать минимум вещей на отдых, ожидается + 26 + 29 градусов.