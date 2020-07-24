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Апелляционный процесс по делу нацгвардейца Виталия Маркива в Италии начнется 29 сентября.

Об этом сообщила журналистка Ольга Токарюк.

«Предварительно планируется два заседания, 29 сентября и 1 октября. Информация из собственных источников. Рассматривать дело будет апелляционный суд присяжных Милана», - написала она в Facebook.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному  обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд

По данным Радио Свобода, защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание о дистанционном участии в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств.

В отличие от годового суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержание дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты.

Ожидается максимум три заседания, если суд не включит в процесс новые элементы дела, которые уже предоставила и еще должна приложить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации, вердикт можно ожидать уже в октябре.

В случае привлечения новых материалов или проведения дополнительного расследования или технических экспертиз, апелляционный процесс затянется.
ForUm

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