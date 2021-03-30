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В Одесский апелляционный суд поступило дело осужденного общественного активиста Сергея Стерненко, сообщает пресс-служба суда.

«29 марта в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненка, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука», – говорится в сообщении.

По данному делу был определен состав коллегии судей Одесского апелляционного суда: судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылова.

Вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статьи 398, 399 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.
ForUm

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