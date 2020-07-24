Россия вкладывает огромные средства в затягивание суда по делу «скифского золота» в Нидерландах, в частности недавно она поменяла компанию, которая представляет интересы крымских музеев.

Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова программе «На самом деле: Крым» в эфире телеканала «ДОМ», передает Укринформ.

По словам замминистра, Российская Федерация намеренно искусственно растягивает в пространстве и времени процесс по данному делу - «как будто бы там ее официально нет».

«Они наняли сейчас одну из самых сильных и дорогих компаний в Голландии, которая защищала интересы Газпрома. Поэтому, конечно же, не жалея средств, ресурсов, внимания, они будут пытаться растягивать этот кейс надолго», - отметила чиновница.

В то же время, как утверждает Джапарова, украинская позиция в этом споре, с точки зрения права, является очень сильной. «Шансы Украины сильные, потому что те конвенции и та законодательная база, на которую опирается украинская защита, говорят о том, что скифское золото — артефакты нескольких музеев, изначально шла речь о пяти музеях. Один музей истории и четыре крымских музея. Это имущество Украины, а не крымских музеев, которые фактически являются частью, и были частью... Украины. Это имущество государства Украина», - заявила она.

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.

Коллекцию «скифского золота» вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Аллард Пирсон в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. Из-за аннексии Россией Крыма (которую Нидерланды не признают) возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина потребовала от музея вернуть экспонаты.

Отказ вернуть коллекцию Национальному музею истории Украины нидерландская сторона мотивировала опаской о возможных претензиях со стороны крымских музеев. Украина же настаивала, что пока Крым оккупирован Россией, экспонаты нельзя возвращать на полуостров, а надо передать непосредственно государству Украина.

Российские власти назвали незаконным решение суда по «скифскому золоту».

«Скифское золото», пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу.