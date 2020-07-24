Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, возросло еще на 118 человек. 121 человек за прошедшие сутки выздоровел, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Еще у 118-ти жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет. И 7 девочек от одного года до 16. 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет и двое мальчиков.

В медучреждениях столицы сегодня лечатся от коронавируса 283 человека.

«Из них 19 детей. 45 больных – в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов – в медучреждениях с подозрением на коронавирус», - сообщил Кличко.

По состоянию на 24 июля в Украине подтверждено 62 823 случая коронавируса, за последние сутки – 972.