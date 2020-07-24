Депутаты Киевского городского совета согласовали назначение Александра Харченко на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
Как сообщила пресс-служба Киевсовета, Харченко будет координировать деятельность Департамента коммунальной собственности города Киева, а также выстраивать направление правовой политики.
Александр Харченко – по образованию юрист, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». В том же году получил образование экономиста в Харьковской государственной академии городского хозяйства. Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора Нежинской межрайпрокуратуры Черниговской области. Позже работал начальником юридического управления ООО «Юридическая фирма «Защита» и ООО «Менеджмент. Инновации. Развитие». С 2006 до 2020 года занимался предпринимательской деятельностью в области права. С 2018 работает в должности начальника юридического управления ООО «ОвручГазАвто». Является депутатом Киевского городского совета.
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