Народные депутаты из фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в Украине.

Соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте.

Им предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях касательно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.

Так, в Кодекс предлагают добавить новую статью «Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека».

Депутаты предлагают штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц - в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, которые имеют однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде, - влечет наложение штрафа в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к законопроекту указано, его цель – усиление охраны семьи, детства, материнства и отцовства на законодательном уровне.