Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений, заявил президент Владимир Зеленский.
«Лично меня это очень волнует и расстраивает. Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов», - написал он в Telegram.
«Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран», - добавил он.
Зеленский ждет оперативные и профессиональные ответы от правоохранительных органов.
«Разумеется, я искренне сочувствую Виталию Шабунину и всем тем нашим согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации. Виновных нужно обязательно найти и наказать», - написал президент.
23 июля руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщил, что ночью неизвестные подожгли его дом. Полиция открыла уголовное производство.
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