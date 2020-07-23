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23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау в Харькове зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф.

Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами в сумме 30 тысяч гривен и скрылся, сообщает пресс-служба облполиции.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
ForUm

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