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Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу ее лидера «Князя». Четверо лидеров и активных участников ОПГ были задержаны 23 июля, сообщил пресс-центр ведомства.

Группировка длительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Ее создал ранее судимый за убийство гражданин. Она имела четкую структуру и специализировалось на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили, в том числе, бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

В общем действия злоумышленников квалифицируются по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Начато уголовное производство. Сейчас задержанных доставляют к следователям для составления процессуальных документов и сообщения о подозрениях в совершении преступлений.

По месту жительства и пребывания участников группировки было проведено 27 обысков. В результате следственных действий правоохранителями изъято почти 8,4 миллиона гривен, примерно 170 тыс. долларов США и 40 тыс. евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны различного калибра.

СБУ проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы. Также следователи изучают материалы, которые могут связывать противоправную деятельность группировки «Князя» с другими резонансными преступлениями в регионе.   
ForUm

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